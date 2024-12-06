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В Австрии закрылась фабрика, производившая конфеты в честь Моцарта

Шоколадная фабрика в Австрии, на которой делали конфеты Mozartkugel, названные в честь композитора Вольфганга Моцарта, закрылась. Об этом сообщает РИА Новости .

В промышленных масштабах изготавливать Mozartkugel на шоколадной фабрике в Зальцбурге начали в 1897 году. Рецепт придумал австрийский кондитер Пауль Фюрст.

Сладости создают на основе марципана. В них также кладут фисташки, темный шоколад и нугу.

Однако на этом производство Mozartkugel полностью не закончится. Конфеты продолжат изготавливать на шоколадных фабриках в других государствах, в частности, в ФРГ.

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