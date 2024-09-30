В США произошел пожар на химическом заводе

В США произошел пожар на химическом заводе компании BioLab, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Загоревшееся предприятие находится в американском штате Джорджия.

Из-за происшествия перекрыли трассу I-20, несколько домов пришлось эвакуировать.

Отмечается, что жителей к северу от Сигмана попросили укрыться и закрыть окна.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле выросла в шесть раз — с одной тыс. квадратных метров до шести тыс.