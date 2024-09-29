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МЧС РФ: площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле выросла в шесть раз

Площадь пожара на мебельной фабрике в Барнауле выросла в шесть раз — с одной тыс. квадратных метров до шести тыс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Огнеборцы стараются не допустить, чтобы пожар перебросился на хранилища горючего. В тушении участвуют 68 человек и 20 единиц техники, среди которой есть пожарный поезд.

Пресс-служба МЧС также опубликовала видео пожара. На кадрах видно сильное горение. Из некоторых построек идет белый дым.

Ранее сообщалось, что горящая фабрика называется «Барнаульский мебельный комбинат». Здание состоит из шести этажей.