В Астане рассказали об опыте Москвы по выпуску зеленых облигаций

В Астане состоялся международный семинар для представителей министерств финансов, экономики, энергетики, экологии и промышленных ведомств Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии «Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки». Заместитель генерального директора ГБУ Москвы «Аналитический центр» Тимур Шакиров поделился с участниками семинара опытом столицы по выпуску зеленых облигаций.

Выпуск зеленых облигаций для населения позволил привлечь граждан к финансированию экологически значимых проектов и повысил их финансовую грамотность. Шакиров отметил, что Москва стала первым российским регионом, разместившим зеленые облигации.

«Суммарный объем двух выпусков составил 72 млрд рублей, средства были направлены на финансирование экологически значимых проектов: строительство и реконструкцию станций метро и закупку электробусов, что позволило снизить вредные выбросы и сократить углеродный след. Размещение этих бумаг послужило одним из импульсов развития рынка устойчивого финансирования России, который по итогам I полугодия текущего года превысил 400 млрд рублей», — поделился Шакиров.

Участники сессии уточнили, что опыт столицы по выпуску зеленых облигаций для физлиц может быть использован странами и регионами Центральной Азии как способ вовлечения их населения в финансирование проектов устойчивого развития.

Президент Института финансов и устойчивого развития Ма Джун заявил, что за последнее десятилетие мировой рынок зеленого финансирования вырос в 20 раз.

Семинар состоялся в рамках восьмого форума Astana Finance Days, организованном Международным финансовым центром «Астана» и Евразийским банком развития (ЕАБР). В нем приняли участие более 100 экспертов в сфере зеленого финансирования.

В прошлом году столичная практика выпуска зеленых облигаций вошла во всемирный доклад по городам ООН-Хабитат (World Cities Report) как один из лучших кейсов городов мира по финансированию мероприятий, направленных на борьбу с климатическими изменениями.

