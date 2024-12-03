Багреева: зеленые облигации Москвы вошли в сборник лучших практик ООН-Хабитат

В число 25 самых успешных мировых кейсов, которые отобрал ООН-Хабитат как лучшие практики городов мира по борьбе с климатическими изменениями, вошли зеленые облигации Москвы. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она пояснила, что IV издание Всемирного доклада по городам ООН-Хабитат впервые рассмотрело климатическую повестку городов. Кроме того, впервые в качестве приложения к докладу опубликовали сборник из 25 самых успешных практик мировых городов по противодействию изменениям климата.

«Зеленые облигации Москвы вошли в число лучших и получили международное признание как инновационная и эффективная практика, с помощью которой город финансирует мероприятия по борьбе с изменениями климата», — рассказала Мария Багреева.

По словам заммэра, столица оказалась первым регионом России, который разместил в 2021 году биржевые зеленые облигации, а в 2023 году — зеленые облигации для населения. За счет этих выпусков в столице профинансировали реконструкцию и строительство 48 км путей и 21 станции БКЛ, а также закупили свыше 450 электробусов для общественного городского транспорта.

Эксперты ООН-Хабитат отметили положительное влияние зеленых проектов на улучшение качества жизни, а также на социальный и экологический ландшафты в российской столице.

Мария Багреева отметила, что благодаря замене автобусов на электробусы в Москве снизили на 105,5 т ежегодно выбросы загрязняющих веществ, а парниковых газов — на 21 тыс. т. Сокращение автомобильного трафика, произошедшее вследствие открытия станций БКЛ, позволило сократить выбросы загрязняющих веществ на 900 т, а парниковых газов — на 20,9 тыс. т ежегодно. Также за счет выпуска зеленых облигаций граждане получили возможность принимать активное участие в формировании зеленой повестки Москвы. Приобретая облигации, частные инвесторы сделали вклад в улучшение столичной экологии, а также в развитие современной городской инфраструктуры.

Кроме Москвы Всемирный доклад по городам — 2024 включает кейсы городов из Франции, Мексики, Испании, Китая, Индии, Австралии и других стран.