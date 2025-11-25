В 50 раз дешевле: поддельная икра из Китая заполонила российские магазины

Офлайн и онлайн магазины в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири заполонила поддельная икра из Китая. Сотни килограммов продукта продаются под видом оригинала и стоят в 50 раз дешевле, сообщает Mash .

Продавцы-мошенники заранее создали онлайн-магазины в мессенджерах, накрутили подписчиков, а затем стали предлагать им псевдоделикатесы по заманчивой цене — 200 рублей за 100 г. При этом оригинал стоит не менее 10 тыс. рублей.

Оплатить люкс-товар можно исключительно по карте — переводом. Из-за этого у некоторых покупателей уже заблокировали счета. К этой неприятности прибавилась и поддельная икра к Новому году.

Ранее глава Союза осетроводов Александр Новиков заявил, что за счет инфляции икра в России подорожала на 5–7%, но серьезного роста цен не наблюдается. В прошлом году на стоимость продукта повлиял небольшой улов рыбы, в этом году таких проблем нет.

