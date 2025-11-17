Подорожала на 5-7%: что будет с ценами на икру в России

Глава Союза осетроводов Александр Новиков заявил, что за счет инфляции икра в России подорожала на 5-7%, но серьезного роста цен не наблюдается.

«Путина по добыче красной рыбы была достаточно успешная, и объемы в почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Поэтому я не вижу особого роста. Главный фактор — это некое ожидание потребителя и ожидание продавца постараться перед Новым годом продать деликатес», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, в прошлом году на стоимость продукта повлиял небольшой улов рыбы, в этом году таких проблем нет.

Сильного повышения стоимости ожидать не стоит, на сегодня инфляция съедает все сбережения граждан, люди экономят. Если цены вырастут, то икру будут меньше покупать, поэтому к Новому году она вряд ли подорожает, добавил эксперт.

Он также посоветовал не откладывать покупку на последнюю неделю.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.