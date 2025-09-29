В 2026 году страховые пенсии россиян проиндексируют один раз

С 1 января 2026 года в России произойдет единовременная индексация страховых пенсий на 7,6%, что превысит уровень инфляции. В результате средний размер пенсий по старости достигнет 27,1 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Бюджет на пенсионные выплаты в 2026 году составит почти 13 трлн рублей. Помимо страховых пенсий, с 1 апреля 2026 года будет проведена индексация социальных пенсий на 6,8%.

В следующем году также увеличатся и другие социальные выплаты. Так, максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 955,8 тыс. рублей. Кроме того, правительство выделит 119 млрд рублей на семейную налоговую выплату для семей, воспитывающих двух и более детей.

В 2026 году правительство выделит около 1,76 трлн рублей на поддержку семей с детьми через единое пособие. Также будет проведена индексация материнского капитала — он вырастет на 6,8%. В результате семьи, имеющие двух детей, смогут получить материнский капитал в размере 974,1 тыс. рублей.

