Россиянам рассказали, как узнать размер своей будущей пенсии

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин объяснил, каким образом можно спрогнозировать размер своей будущей пенсии, сообщает RT .

«Будущая пенсия в России считается по формуле: страховая часть = индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) × стоимость одного балла + фиксированная выплата. На 2025 год стоимость балла установлена в размере 145,69 рубля, фиксированная выплата — 8 907,7 рубля», — отметил он.

Парламентарий привел пример расчета — при наличии 90 пенсионных баллов формула будет следующей: 90 ×145,69 + 8 907,7 = 22 019,8 рублей.

Актуальную информацию о своем стаже, количестве накопленных баллов и объеме взносов, уплаченных работодателем, можно найти на портале «Госуслуги» или в личном кабинете Социального фонда России. Говырин напомнил, что максимальное количество баллов, которое можно получить за год, составляет десять, но только при условии, что зарплата соответствует предельной базе, установленной на 2025 год в размере 2 759 000 рублей.

Депутат также уточнил, что пенсионные баллы начисляются не только за трудовую деятельность, но и за социальные периоды, такие как отпуск по уходу за ребенком до полутора лет или прохождение военной службы.

Лица, имеющие накопительную часть пенсии, могут получить отдельную выписку с данными о накопленных средствах и полученном инвестиционном доходе. Вся эта информация дает возможность заранее оценить размер будущих пенсионных выплат при достижении установленного возраста, заключил парламентарий.