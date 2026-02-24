В 2025 году более 35 тыс семей получили поддержку от Среднерусского банка Сбербанка по своим кредитам

За 2025 год 35,6 тыс. клиентов Среднерусского банка Сбербанка, который работает в Московской области и девяти ближайших регионах, получили помощь в урегулировании проблемных кредитов на общую сумму 34 млрд рублей.

Заемщикам, попавшим в сложную ситуацию, доступны как предусмотренные законодательством, так и банковские программы урегулирования задолженности. К механизмам поддержки, установленным законами, относятся кредитные и ипотечные каникулы. Такими способами в прошлом году воспользовались 4,5 тыс. человек, которые урегулировали проблемные кредиты на 6 млрд рублей.

Сбер предлагает заемщикам и собственные варианты урегулирования, среди которых в том числе:

реструктуризация по программам банка (временное снижение ежемесячного платежа),

комплексное урегулирование (урегулирование долга по кредитам в Сбере и других банках),

мировое соглашение (реструктуризация кредита для клиентов с длительной просроченной задолженностью без применения процедур принудительного взыскания).

В 2025 году клиенты Сбера чаще всего прибегали к реструктуризации кредитов. Этим механизмом поддержки воспользовались почти 30 тыс. человек, сумма урегулированной задолженности достигла 25,5 млрд рублей.

По программе комплексного урегулирования более 1,2 тыс. заемщиков провели сделки на 2 млрд рублей. Кроме того, более 400 человек обратились за заключением мировых соглашений и реструктуризацией на 351 млн рублей по кредитам с длительной просроченной задолженностью. Это позволило людям стабилизировать сложную финансовую ситуацию, в которой они оказались.

«В жизни случаются разные ситуации, и мы готовы быть с нашими клиентами в любой из них. У нас есть индивидуальное решение для каждого: от корректировки графика платежей до реструктуризации. Все просто — подать заявку можно в мобильном приложении. Мы сопровождаем человека на всех этапах, чтобы он чувствовал поддержку и уверенность. Наша цель — не просто урегулировать долг, а помочь вернуть финансовое равновесие», — отметил аместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.