«Увернуться не удастся»: Дерипаска спрогнозировал обрушение цен на нефть
Дерипаска спрогнозировал цену нефти в 50 долларов за баррель
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале спрогнозировал, что в скором времени нефть подешевеет еще сильнее — до 50 долларов за баррель.
Он отметил, что не все хотят видеть такую цену на «черное золото». Однако, по его словам, «увернуться не удастся».
В начале марта нефть Brent подешевела до отметки ниже 70 долларов за баррель. Ее цена настолько опустилась впервые с 1 октября прошлого года.
Ранее стало известно, что запасов нефти в Чехии хватит на 3 месяца после остановки поставок из России.