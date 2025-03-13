«Увернуться не удастся»: Дерипаска спрогнозировал обрушение цен на нефть

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале спрогнозировал, что в скором времени нефть подешевеет еще сильнее — до 50 долларов за баррель.

Он отметил, что не все хотят видеть такую цену на «черное золото». Однако, по его словам, «увернуться не удастся».

В начале марта нефть Brent подешевела до отметки ниже 70 долларов за баррель. Ее цена настолько опустилась впервые с 1 октября прошлого года.

Ранее стало известно, что запасов нефти в Чехии хватит на 3 месяца после остановки поставок из России.