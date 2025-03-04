сегодня в 18:43

Нефть Brent подешевела до отметки ниже 70 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года на лондонской бирже ICE упала ниже отметки 70 долларов за баррель. Цена настолько опустилась в первый раз с 1 октября 2024 года, сообщает ТАСС .

Стоимость фьючерса Brent опустилась на 2,3% до 69,97 долларов за баррель.

При этом цена нефти марки WTI с поставкой в апреле опустилась на 2,12%. Фьючерс стоит 66,92 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба».