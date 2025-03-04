сегодня в 17:14

Нефть перестала поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба»

По информации местных СМИ, в Чехии зафиксировали перебои с поставкой нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом также заявил министр промышленности и торговли республики Лукаш Влчек, сообщает ТАСС .

Причины, по которым начались перебои, не сообщаются. Глава ведомства отметил, что перебои с поставками не несут угрозы энергетической безопасности страны.

О проблемах с поставками нефти по «Дружбе» в Чехии сообщалось еще в декабре 2024 года. Тогда сбои наблюдались в начале и конце месяца.

Ранее премьер-министр республики Петр Фиала рассказал о решающем моменте для страны из-за российской нефти. Он объявил о завершении модернизации Трансальпийского трубопровода (TAL).