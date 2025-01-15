Премьер Чехии заявил, что страна готова перейти на поставки западной нефти

Премьер Фиала: Чехия больше не будет зависеть от российской нефти

Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал о решающем моменте для страны из-за российской нефти. Он объявил о завершении модернизации Трансальпийского трубопровода (TAL), сообщает РБК .

По его словам, нефтепровод способен полностью закрыть спрос Чехии на ресурс. Стране больше не нужно полагаться на трубопровод «Дружба».

«Это решающий момент для Чешской Республики, потому что Россия больше не может шантажировать нас (поставками энергоносителей — ред.)», — заявил Фиала.

Он также подчеркнул, что пока сертификация не завершена, но страна уже может рассчитывать на TAL в случае перебоев с поставкой по «Дружбе». Нефтепровод соединяет город Триест на северо-востоке Италии с Германией, через которую нефть поступает в Чехию.

Ранее Петр Фиала сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.