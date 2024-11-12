Фиала сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с Трампом
Премьер-министр Чехии Фиала и Трамп обсудили ситуацию на Украине
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС
Стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сказано в сообщении агентства.
Ранее Трамп провел телефонные переговоры с рядом мировых лидеров, в частности, с немецким канцлером Олафом Шольцем.
СМИ сообщали о телефонном звонке американского политика президенту России Владимиру Путину, но в Кремле опровергли эту информацию.