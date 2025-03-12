Запасов нефти в Чехии хватит на 3 месяца после остановки поставок из России

Опасаясь финансовых потерь в связи с остановкой поставок нефти из России, чешские нефтеперерабатывающие предприятия (НПЗ) рассчитывают восполнить дефицит за счет государственных резервов. Специалисты предостерегают, что при возникновении сбоев в поставках экспортные операции с топливом придется остановить, так как запасов хватит всего на три месяца, пишет РИА Новости .

При этом чешские чиновники утверждают, что проработали этот вопрос и предприятиям ничего не придется останавливать.

Чешская газета Hospodářské noviny опубликовала информацию от представителя Orlen Unipetrol Павла Каидла о том, что нефтеперерабатывающие заводы запросили доступ к государственным резервам нефти. С 4 марта возникли новые проблемы с поставками по нефтепроводу «Дружба», на который компания больше не полагается. Текущих объемов может оказаться недостаточно для поддержания непрерывного производства.

Американские санкции, затронувшие ряд финансовых учреждений, включая Газпромбанк, создали трудности с проведением платежей — это официальная версия причин перебоев в поставках сырья западным потребителям.

Ранее сообщалось, что после атаки украинского дрона, повлекшей за собой повреждение нефтепровода «Дружба», российская сторона завершила ремонтные работы. Венгрия снова получает нефть по восстановленному трубопроводу.