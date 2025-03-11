Сийярто: поставки нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились

Россия устранила повреждения, которые были нанесены нефтепроводу «Дружба» в результате атаки украинского беспилотника. Поставки нефти в Венгрию возобновились, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости .

Работу над устранением повреждений провел российский системный оператор. В результате нефть снова стала поставляться по «Дружбе» в Венгрию.

Ранее Сийярто заявил, что энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета. Он назвал атаку на станцию «Дружба» неприемлемой.

Во вторник в Генштабе заявили, что украинские беспилотники пытались атаковать измерительную станцию нефтепровода «Дружба» в России. Из-за этого поставки черного золота в Венгрию были приостановлены.