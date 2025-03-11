Глава МИД Венгрии Сийярто назвал атаку на станцию «Дружба» неприемлемой

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто записал видеообращение в социальных сетях. В нем он назвал атаку ВСУ на критическую для энергобезопасности инфраструктуру неприемлемой, сообщает РИА Новости .

Сийярто заявил, что нефтепровод «Дружба» играет важную роль в нефтеснабжении страны. Если его работа остановится, то Венгрия и Словакия останутся без черного золота.

«Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», — подчеркнул Сийярто.

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что одной из целей атаки беспилотников на Россию был нефтепровод «Дружба». Из-за атаки дрона на измерительную станцию нефтепровода поставки российского сырья в Венгрию были приостановлены.