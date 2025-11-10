Усилить контроль: в РФ начнут тщательнее проверять получателей выплат

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что эксперимент по проверке семей, нуждающихся в пособиях и выплатах, имеет смысл проводить только поэтапно и постепенно, сообщает АБН24 .

«Главная цель нововведения — повысить точность определения уровня реальной нуждаемости семей и выявить тех, кто получает дополнительные доходы, не отраженные в официальной отчетности. По данным Высшей школы экономики, доля отказов в назначении пособий сейчас достигает 40%, и Минтруд рассчитывает, что новая система позволит сделать распределение помощи более справедливым», — сказал эксперт.

По его словам, сумма выплачиваемого пособия определяется материальным положением семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от установленного прожиточного минимума для детей или трудоспособных граждан. Конкретный процент зависит от категории заявителя и степени его нуждаемости в поддержке.

Ранее сообщалось о планах Минтруда по введению новой системы распределения помощи: получатели пособий столкнутся с более строгой проверкой не только зарплат, но и любых других банковских операций.

