Ушедшая из РФ компания Henkel запатентовала товарный знак Schwarzkopf

Экономика

Ушедшая из России немецкая компания Henkel зарегистрировала товарный знак бренда косметики для волос Schwarzkopf, сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент 17 апреля 2025 года компанией «Хенкель АГ унд Ко». Товарный знак зарегистрирован сразу по 14 классам международной классификации.

Среди них — химикаты, косметика, масла, бытовые средства, медикаменты, инструменты, мебель, компьютеры, кожаные изделия, парикмахерская одежда, а также рекламные услуги, образование, исследования в области косметологии и парикмахерские услуги.

Ранее Henkel зарегистрировала в России бренд Luminance.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.