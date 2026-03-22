Ушедшая из РФ компания Henkel запатентовала товарный знак Schwarzkopf

Ушедшая из России немецкая компания Henkel зарегистрировала товарный знак бренда косметики для волос Schwarzkopf, сообщает ТАСС .

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент 17 апреля 2025 года компанией «Хенкель АГ унд Ко». Товарный знак зарегистрирован сразу по 14 классам международной классификации.

Среди них — химикаты, косметика, масла, бытовые средства, медикаменты, инструменты, мебель, компьютеры, кожаные изделия, парикмахерская одежда, а также рекламные услуги, образование, исследования в области косметологии и парикмахерские услуги.

Ранее Henkel зарегистрировала в России бренд Luminance.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.