Henkel зарегистрировала в России бренд Luminance
Немецкая компания Henkel зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Luminance для косметической продукции. Права на бренд будут действовать до апреля 2035 года, сообщает Газета.ru.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, под брендом Luminance на российском рынке уже представлена краска для волос. Новый товарный знак позволяет выпускать также бальзамы, маски, гели, шампуни, кондиционеры и другие косметические средства.
В 2022 году Henkel объявила об уходе с российского рынка. Тогда компания работала через ООО «Хенкель Рус». Позже активы структуры приобрела зарегистрированная в ОАЭ компания «ЛИД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД».
После сделки «Хенкель Рус» переименовали в «Лаб Индастриз». По итогам 2024 года выручка компании составила 92 млрд рублей, чистая прибыль — 21 млрд рублей.
