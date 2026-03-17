Henkel зарегистрировала в России бренд Luminance

Немецкая компания Henkel зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Luminance для косметической продукции. Права на бренд будут действовать до апреля 2035 года, сообщает Газета.ru .

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, под брендом Luminance на российском рынке уже представлена краска для волос. Новый товарный знак позволяет выпускать также бальзамы, маски, гели, шампуни, кондиционеры и другие косметические средства.

В 2022 году Henkel объявила об уходе с российского рынка. Тогда компания работала через ООО «Хенкель Рус». Позже активы структуры приобрела зарегистрированная в ОАЭ компания «ЛИД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД».

После сделки «Хенкель Рус» переименовали в «Лаб Индастриз». По итогам 2024 года выручка компании составила 92 млрд рублей, чистая прибыль — 21 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.