Уровень внедрения ИИ в странах ОЭСР составил всего 8% в 2023 году

Организация «Перспективы цифровой экономики ОЭСР на 2024 год» измерила уровень внедрения искусственного интеллекта в компаниях и выяснила, что в 2023 году этот показатель достиг всего 8%, сообщает «Коммерсант» .

Самый маленький процент внедрения ИИ в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оказался у Румынии — всего 2%. Чаще всех искусственный интеллект в своих компаниях вводила Южная Корея — 28%.

Уровень внедрения ИИ различается не только по численности сотрудников в компаниях, но и по отраслям. Те компании, чей штат превышает 250 человек, внедряли новые технологии в производство гораздо чаще.

Внедрение ИИ в производство наиболее распространено в секторе информационно-коммуникационных технологий — 28% от общего числа таких компаний. Второе место заняли финансовый и страховой сектора с показателем в 18%, а на третьем месте расположилась научная и техническая деятельность — 15%.

Ранее в столичной Высшей школе экономике открыли магистратуру по искусственному интеллекту. Магистерская программа начнет работать в сентябре 2024 года, российские специалисты будут получать более глубокие знания в этой области.