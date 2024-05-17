сегодня в 13:56

В Высшей школе экономики открывается магистратура по искусственному интеллекту

В ВШЭ на факультете компьютерных наук в сентябре начнет работу магистерская программа по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте», — сообщила пресс-служба МТС.

Цель программы — обучить специалистов по разработке инновационных продуктов с помощью методов машинного и глубинного обучения и внедрению новых технологий. В программу входят генеративные нейросети, языковые модели, инструменты распознавания естественного языка и компьютерного зрения.

Преподавать будут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и эксперты МТС, которые поделятся реальными кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения.

«Благодаря уникальному сочетанию технических и предпринимательских навыков, выпускники программы смогут успешно реализовывать свои идеи и достигать высоких результатов в научной и коммерческой сферах», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг добавил, что запуск программы — отличная возможность получить востребованную профессию и создать собственный бизнес.

Стоимость обучения на 100% покрывается МТС. Документы принимаются с 19 июля по 25 июля 2024 г.