UniCredit считает, что сможет быстрее уйти из РФ при завершении СВО на Украине

Руководитель UniCredit Андреа Орчел подчеркнул неизменность решения банка покинуть российский рынок даже после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, окончание конфликта, наоборот, ускорит уход компании, об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет РБК .

Глава итальянской банковской группы отметил, что нормализация политической обстановки создаст более благоприятную среду для всех участников сделки. Он уверен, что стабилизация ситуации позволит продать активы по более выгодным ценам для компании.

Таким образом, UniCredit продолжает придерживаться курса на уход с российского рынка, рассчитывая на оптимальные условия продажи своего российского подразделения после завершения военного конфликта.

После начала военной операции на Украине в 2022 году итальянская банковская группа UniCredit SpA, владеющая системно значимым «ЮниКредит Банком» в России, объявила о планах покинуть российский рынок.

За последние три года руководство банка вело интенсивные переговоры с множеством потенциальных партнеров, рассматривая различные сценарии выхода. Однако, как сообщил Орчел, достичь конкретных договоренностей не удалось из-за комплекса проблем, связанных с санкционными ограничениями.

Глава UniCredit занял принципиальную позицию по вопросу российских активов, категорически отвергая возможность их продажи по заниженной стоимости. Он хочет продать активы только по справедливой цене. Реализация за символическую сумму ему не подходит.

Ранее сообщалось, что готовящийся к уходу из России «ЮниКредит Банк» с осени 2024 года перестал начислять проценты по накопительным счетам.