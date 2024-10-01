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«ЮниКредит Банк» с 1 ноября прекратит начислять проценты по накопительному счету

«ЮниКредит Банк» прекратит начисление процентов по текущему счету «Клик» с 1 ноября текущего года. Это единственный накопительный счет кредитной организации, сообщается на сайте банка.

«Уважаемые клиенты! С 1 ноября 2024 г. „ЮниКредит Банк“ прекращает начисление процентов по текущему счету „Клик“», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кредитной организации добавили, что начисленные до 31 октября проценты будут выплачены согласно действующим ставкам.

«ЮниКредит Банк» — российская дочка международной банковской группы UniCredit SpA из Италии. Кредитная организация входит в список системно значимых организаций на территории России.

Ранее в банке ВТБ заявили о возможном повышении ключевой ставки до 23% в следующем году. При этом в 20204-м ставка может увеличиться с 19 до 20% годовых, обновив свой нынешний рекорд.