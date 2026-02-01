Украина проживет на транш Европы в размере 1,5 трлн долларов 14 лет

Власти Украины запросила у Евросоюза беспрецедентную финпомощь в размере 1,5 трлн долларов. Этот объем в 14 раз превышает годовые расходы страны, сообщает РИА Новости .

По информации Минфина Украины, бюджет на этот год предполагает расходы в 4,83 трлн гривен. При подготовке документа специалисты учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. При подобном сценарии расходы бюджета страны — 108,05 млрд долларов.

Таким образом, еще один финансовый евротранш позволил бы стране как минимум 14 лет финансировать ее расходные статьи бюджета.

О запросе в 1,5 трлн долларов заявил на прошлой неделе венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он отметил, что руководство Евросоюза вручило лидерам стран организации документ с соответствующими финтребованиями от Киева.

Украина уже несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, она рассчитывает покрывать его за счет помощи западных стран, которая постепенно становится все меньше. На 2026 год бюджет страны приняли с недостатком в 1,9 трлн гривен (45 млрд долларов).

