Украина импортирует газ из-за критического уровня в хранилищах

Компания «Нафтогаз Украины» начала вынужденно импортировать газ в связи с тем, что уровень топлива в хранилищах достиг критического уровня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

«Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений», — говорится в публикации.

К январю 2025 года в хранилищах Украины осталось всего примерно восемь миллиардов кубометров газа. Данное количество топлива на 24% меньше, чем было в 2024 году в аналогичный отрезок времени. При этом 4,5 млрд кубометров газа — это буферный газ, который нельзя выкачивать, иначе топливохранилище потеряет способность работать.

Украина уже начала импортировать газ, но если наступят холода, то ей придется наращивать объемы импорта и параллельно с тем вводить ограничения на потребление природного газа. Если такие меры не будут приняты, Украина окажется в крайне сложном положении в разгар отопительного сезона.

На данный момент Киев ограничен в возможностях импорта газа. За сутки страна может закачивать только до 70 миллионов кубометров, при этом 42 миллиона — через территорию Словакии, а остальное — из Венгрии и Польши.