WSJ: угроза Трампа ввести пошлины для стран БРИКС подорвет роль доллара

Угроза введения избранным президентом США Дональдом Трампом 100% пошлин для стран БРИКС приведет к катастрофическим последствиям для доллара, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам аналитиков, политика «экономической войны» может мотивировать другие страны искать альтернативную доллару валюту, «ослабляя его доминирующую роль».

Отмечается, что спрос на такие валюты, как юань, и рост золотовалютных резервов некоторых стран постепенно приводит к снижению зависимости от доллара.

Ранее в Кремле ответили Дональду Трампу, угрожавшему ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС, если они продолжат старания по созданию альтернативы доллару. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если Вашингтон силой будет принуждать государства пользоваться долларом, то это может только усилить желание игроков использовать нацвалюты во внешнеэкономических сделках.