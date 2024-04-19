Удар Израиля по Ирану спровоцировал скачок цены на нефть

Нефть Brent подорожала до 88,8 доллара за баррель после удара Израиля по Ирану

После атаки Израиля на иранский Исфахан вверх поползла цена на нефть Brent. Она уже достигла отметки в 88,8 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс» .

Израиль атаковал Иран с помощью беспилотников, но иранские средства ПВО сбили их на подлете к военной базе. Ракетный удар по Ирану стал ответом Израиля на нападение, которое произошло в прошлые выходные.

По данным на 8:20 по Москве, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на ICE составляет 88,81 доллара за баррель. Таким образом, цена подскочила на 1,7 доллара по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе ожидается повышение доллара до 95 рублей. Поддержку курсу рубля окажут высокие цены на нефть.