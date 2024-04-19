Аналитик заявил, что доллар может достигнуть 95 руб на следующей неделе

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман считает, что на будущей неделе поддержку курсу рубля окажут высокие цены на нефть. Также положение российской нацвалюты укрепит активная фаза налогового периода, сообщает RT .

Шнейдерман добавил, что в ходе заседания 26 апреля Банк России «скорее всего, сохранит» нынешний уровень ключевой ставки. Сейчас показатель равен 16% годовых.

«Вероятный диапазон доллара составит 92—95 рублей», — спрогнозировал эксперт.

В свою очередь бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин так же полагает, что регулятор сохранит прежний уровень ключевой ставки на уровне 16% годовых во время ближайшего заседания. Экономист уверен, что ни при повышении, ни при понижении ставки ЦБ не произойдет «ничего судьбоносного».