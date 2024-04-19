Дубинин ответил, повысит ли ЦБ ключевую ставку 26 апреля

Бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин считает, что регулятор сохранит прежний уровень ключевой ставки на уровне 16% годовых в ходе заседания 26 апреля. По мнению экономиста, сохранять ставку на нынешнем уровне — разумное решение, сообщает Газета.ru .

Вместе с этим Дубинин заявил, что ни при повышении, ни при понижении ставки ЦБ не случится «ничего судьбоносного». Он добавил, что сейчас спрос в РФ растет, а предложение остается почти на неизменном уровне.

«Изменение ключевой ставки ни вверх, скажем, до 17% или 18% даже, ни низко, скажем, или 15,5%, ничего в экономике России не изменит», — сказал Сергей Дубинин.

По его словам, ситуация в российской экономике «будет идти своим чередом».

В основном, считает Дубинин, нынешняя ситуация обусловлена «бюджетным стимулом, то есть огромными расходами бюджета».

Экс-зампредседателя Банка России добавил, что если ключевая ставка останется на уровне 16%, то изменения по процентам кредитов и депозитов будут минимальными.