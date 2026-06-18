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Ученые из Череповца превратили заводской дым в сырье

Исследователи Череповецкого государственного университета запатентовали установку, которая очищает заводские выбросы и получает из них товарные продукты, сообщает RuNews24.ru .

Александр Андреев и Константин Аксенчик разработали технологию для переработки отходящих газов с диоксидом серы. Часть загрязнителя система превращает в жидкий продукт для хранения и перевозки, остальное идет на производство серной кислоты.

Установка работает за счет тепла, которое выделяется при химических реакциях. Это снижает расход электроэнергии, уменьшает тепловое загрязнение и продлевает срок службы оборудования. Система не требует дорогой доочистки, сверхвысокого давления и сильного охлаждения.

Разработка справляется с газами, где содержание диоксида серы достигает 70%. Ранее подобные системы эффективно работали при концентрации не выше 12%, иначе оборудование перегревалось.

Технологию можно применять в цветной металлургии и на других производствах с высоким содержанием диоксида серы в выбросах. Работу ученых Череповецкого госуниверситета отметили в Министерстве науки и высшего образования России.

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