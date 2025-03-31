Учат не тому: почему курсы финансовой грамотности не работают

Повышение финансовой грамотности сегодня становится не только задачей государственной важности, но и выгодным бизнесом. Коучи быстро научились монетизировать резонансную тему и активно предлагают пройти платные курсы, чтобы «не стать жертвой мошенников». Чаще всего такие обучающие программы попросту не работают, а люди переводят деньги мошенникам, рассказала РИАМО руководитель профессиональной коллекторской организации «Кредитор» Эльвира Глухова.

Психологическая грамотность важнее

По словам эксперта, видимых результатов эти действия не приносят. Люди продолжают переводить деньги злоумышленникам, причем делают это вне зависимости от уровня интеллекта, образования и той самой финансовой грамотности. Есть множество случаев, когда на уловки аферистов попадались люди с экономическим образованием. Совсем недавно в Нижнем Новгороде главный бухгалтер крупного предприятия потеряла более 3 млн рублей, откликнувшись на предложение мошенников заработать на рынке ценных бумаг.

«Дело не в финансовой грамотности. Гораздо важнее грамотность психологическая. Мошенники действуют через эмоции, играют на страхе или на жадности. Поэтому нет никакой проблемы в том, что люди не знают, как именно работают банки и другие финансовые организации, если это не входит в сферу их профессиональных интересов. Люди не умеют не бояться, когда их пугают, и не могут понять, что их „разводят“, когда предлагают легкий заработок. Именно в этом заключается причина, „лечить“ нужно ее, а не последствия», — объяснила Глухова.

Лекарство от страха — осознанность

Эльвира Глухова убеждена, что человек способен справиться со сложной ситуацией, если не просто чувствует проблему, а понимает, что именно с ним происходит.

«Есть универсальная инструкция по проработке страха. Нужно представить, что он реализовался, продумать свои шаги и различные варианты развития событий. Например, если вы боитесь потерять деньги, постарайтесь осознать, что это возможно, и пройдите мысленно все стадии принятия — отрицание, гнев, торг и депрессию. В случае необходимости вы сможете опереться на этот опыт», — предложила специалист.

Лекарство от жадности — охлаждение

«Что касается жадности, то здесь рецепт уже давно предложил наш Центробанк. Это так называемый период охлаждения», — подчеркнула Глухова.

В случае получения сомнительных предложений эксперт советует не предпринимать поспешных действий, а подождать минимум три дня. Если за это время предложение заработать легко не исчезнет само, то обратиться к экспертам, которые грамотно оценят ситуацию и объяснят возможные риски. На этом этапе как правило все становится предельно ясно.