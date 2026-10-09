Глава Химок Инна Федотова провела встречу с семьями участников СВО

В Химках глава округа Инна Федотова провела неформальную встречу с семьями участников специальной военной операции: с детьми, женами и мамами бойцов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Гости вместе готовили угощения: пекли яблочный пирог и плюшки, делали чак‑чак, делились семейными рецептами и рассказывали о традициях. Уделили время творческим занятиям с детьми: ребята украшали пряники, придумывали узоры и давали волю фантазии. Инна Федотова участвовала и в приготовлении блюд, и в творческих активностях. В завершение все попробовали то, что сделали своими руками.

«Для меня было особенно приятно, что мы собрались на одной большой кухне — в уютной, по‑настоящему домашней обстановке. Здесь никто никуда не спешил. Мы общались, узнавали об интересах друг друга, говорили о детях, их увлечениях и маленьких радостях», — сказала Инна Федотова.

Такие встречи — это не только досуг, но и важная поддержка для семей: они помогают почувствовать, что их слышат, и дают пространство для искреннего разговора. В планах — проводить подобные мероприятия регулярно и предлагать новые форматы для взрослых и детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.