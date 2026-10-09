Врачи МОНИКИ удалили полип голосовой складки и вернули пациентке голос

Пациентка МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского восстановила голос после удаления полипа правой голосовой складки и курса реабилитации. Через три месяца контрольные исследования не выявили рецидива, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина обратилась в отделение оториноларингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с охриплостью и быстрой утомляемостью голоса. Симптомы беспокоили ее около полугода и усиливались после длительной голосовой нагрузки, связанной с работой.

Врачи провели эндоскопическое обследование гортани и исследовали колебания голосовых связок. На свободном крае правой голосовой складки обнаружили полип размером 4×3 мм. Доброкачественное образование нарушало работу гортани, вызывая хрипоту и утомляемость голоса.

«Полипы голосовых складок — частая проблема у людей с голосовыми профессиями: педагогов, артистов, дикторов. Распространенность среди них существенно выше, чем в общей популяции. Важно не лечить осиплость «вслепую», а проводить точную диагностику. Далее — микроларингоскопия, то есть операция на гортани с помощью микроскопа. Таким щадящим методом удалось удалить образование с минимальным воздействием на слизистую», — рассказал руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Пациентка успешно перенесла операцию и прошла курс голосовой реабилитации. Она вернулась к работе с рекомендациями ограничить нагрузку на голос на две недели и продолжить терапию. Контрольные исследования через три месяца показали отсутствие рецидива.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.