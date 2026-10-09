В Луховицах построят новые очереди овощехранилища на 24 тыс тонн

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «СПК имени Ленина» Андрей Грачковский на выставке «Золотая осень — 2026» подписали соглашение о намерениях построить вторую и третью очереди овощехранилища в Луховицах. Инвестиции составят 360 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект подписали на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026». Вторая и третья очереди высокотехнологичного комплекса для хранения и подработки овощей в муниципальном округе Луховицы увеличат мощности единовременного хранения на 24 тыс. тонн — по 12 тыс. тонн на каждом этапе.

Комплекс общей площадью свыше 10,7 тыс. квадратных метров оснастят системами активного вентилирования и холодильным оборудованием. Они обеспечат качественную подработку и длительную сохранность урожая. Общий объем инвестиций составит 360 млн рублей.

«Вырастить богатый урожай — это половина дела, принципиально важно сохранить его без потерь качества вплоть до нового сезона. Создание современных мощностей хранения позволит не только нарастить объемы реализации, но и гарантировать стабильные поставки качественной отечественной продукции на прилавки торговых сетей», — подчеркнул Виталий Мосин.

ООО «СПК имени Ленина» входит в группу компаний «Малино», которая работает в агропромышленном секторе более 30 лет. Земельный банк предприятия в Луховицах составляет 3 тыс. гектаров. В 2026 году под картофель отведено 620 гектаров. Помимо столового и технического картофеля, хозяйство выращивает лук, пшеницу, ячмень и лен.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.