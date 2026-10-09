Лауреатам III Премии «Звезды Хайпа» выдадут награды табуретками

12 ноября в VK Stadium* (ВК Стадиум) состоится III Премия «Звезды Хайпа» — самое непредсказуемое и нестандартное событие в российском шоу-бизнесе. В этом году на сцене вырастет целый Город Хайпа. И это далеко не все сюрпризы, которые создатели церемонии приготовили для зрителей, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В центре внимания каждой музыкальной церемонии — статуэтка, которую получают лауреаты. Создатели премии «Звезды Хайпа» подошли к этому вопросу так же креативно, как и к декорациям и образам звезд.

Если в прошлом году статуэтками премии были кастомизированные манекены в человеческий рост, то на этот раз победителей в номинациях ждут… табуретки! Это продолжение концепции Премии: ведь именно с символичной «табуретки» для многих начиналось первое собственное жилье. А на сцене VK Stadium* появится квартал, где за каждым окном течет обычная жизнь, а образы соседей и работников городских служб примеряют на себя звезды.

Жителями Города Хайпа станут: Артур Пирожков, MIA BOYKA, Севак, Бьянка, Анна Немченко, Мари Краймбрери, MILANA STAR, NANSI & SIDOROV, Юля Гаврилина, Марьяна Локель, ЦУ Е ФА, MARGO, Betsy, ADRENALINE HOUSE, Sabi, Nasty Babe, Милана Хаметова и другие.

«Мы не просто строим декорации — мы создаем целую живую вселенную хайпа прямо на сцене. Это шоу как маленькая жизнь. Зрители проведут день с ее героями и столкнутся с самыми разными событиями: романтическими, непредсказуемыми. Наши персонажи будут влюбляться, мечтать, расставаться, вовлекая в эти истории гостей», — сказал создатель проекта, музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских.

Премия «Звезды Хайпа» объединяет масштабный концерт и награждение самых топовых исполнителей и блогеров, чье творчество покорило вершины чартов и набрало рекордное количество просмотров в сети.

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