В Одинцове откроют мобильный пункт вакцинации против гриппа

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в субботу, 10 октября, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Жители и гости города смогут сделать прививку против гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

10 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной организуют вакцинацию против гриппа в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Выездной формат позволит жителям и гостям города совместить прогулку с прививкой и повысит доступность профилактической помощи перед сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Перед вакцинацией медицинские работники проведут осмотр, оценят состояние здоровья и проверят отсутствие противопоказаний. Для прививок будут использовать современные инактивированные вакцины, рекомендованные для текущего эпидсезона.

Вакцинация — самый эффективный способ защиты от гриппа и его тяжелых осложнений. Защитный иммунитет формируется примерно через 14 дней после введения вакцины, поэтому важно сделать прививку до начала активного распространения вирусов. Выездные пункты помогают охватить больше людей, в том числе тех, кто редко посещает поликлинику.

Мероприятие организовано при поддержке администрации Одинцовского городского округа в рамках кампании по популяризации вакцинации и укреплению общественного здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.