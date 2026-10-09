Театр «Студия театрального искусства» высадил яблони в «Мелихове»

Театр «Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача 8 октября высадил яблони в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Акция прошла в рамках проекта «ЧеховСад: 4.0», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Яблони сорта «антоновка обыкновенная» высадили рядом с флигелем, где Антон Чехов написал «Чайку». Для «Студии театрального искусства» (СТИ) акция имеет особое значение: творчество Чехова занимает важное место в жизни театра, а зеленое яблоко многие годы служит его официальным символом.

Особым гостем стал главный художник СТИ Александр Боровский — заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ и премий «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и «Чайка». Он оформил более 150 спектаклей, в том числе чеховские постановки в МХТ имени А. П. Чехова, МДТ — Театре Европы и СТИ. В посадке также участвовали актрисы Мария Корытова и Екатерина Становая.

Историческая реконструкция чеховского сада началась 14 сентября с участия Московского театра «Современник» во главе с художественным руководителем Владимиром Машковым. Проект «ЧеховСад: 4.0» продолжает масштабную реставрацию музея-заповедника и создаст четвертое поколение мелиховского сада. К нему присоединяются театры, режиссеры, художники и актеры, чье творчество связано с Чеховым.

«Возрождение чеховского сада — процесс долгий и трудоемкий, но благодаря участию театров, чьи постановки сегодня составляют золотой фонд театральной чеховианы, пространство сада наполняется особым смыслом», — отметила генеральный директор музея Анастасия Журавлева.

Она подчеркнула, что историю четвертого поколения сада создают те, кто сегодня сохраняет и развивает наследие Чехова на сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.