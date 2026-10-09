Дмитровский округ, Истра и Рузский округ лидируют по ликвидации свалок

Дмитровский округ, Истра и Рузский округ стали лидерами по ликвидации незаконных свалок за девять месяцев 2026 года. Итоги работы подвели 8 октября на совещании с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Минэкологии Подмосковья отметили, что темпы ликвидации незаконных свалок, набранные с начала года, сохраняются. В Дмитровском округе убрали 29 свалок, в Истре — 25, в Рузском округе — 21. В Орехово-Зуево ликвидировали 20 свалок.

«Напомню, что по итогам первого полугодия удалось снизить количество свалок на 64 процента по сравнению с январем-июлем прошлого года. По итогам восьми месяцев темпы сохраняются, топ муниципалитетов остается неизменным», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По данным участников совещания, в Солнечногорске, Химках и Кашире с начала года не ликвидировали ни одной свалки. Тихон Фирсов призвал глав муниципалитетов усилить работу. В Подмосковье остаются неубранными 59 свалок.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.