В Подмосковье начали серию интенсивов по ИИ для управленцев в образовании

Руководители и заместители руководителей муниципальных органов управления образованием Московской области 9 октября приняли участие в первом интенсиве серии об искусственном интеллекте. Встреча прошла на площадке «МосХаб Сколково», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Образовательный интенсив «ИИ в системе образования: вызовы и тренды» организовали министерство образования Московской области и Корпоративный университет развития образования (КУРО). Он открыл серию встреч для руководителей муниципальных органов управления образованием региона.

Участники обсудили применение нейросетей для сокращения рутинной работы, отличия цифровой воспитательной среды от привычных подходов и управление командой в быстро меняющихся условиях.

Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова обозначила ключевые тренды использования искусственного интеллекта в региональных проектах.

«Искусственный интеллект — уже не технология будущего, а рабочий инструмент сегодняшнего дня. <…> Те, кто начнет осваивать этот инструмент сегодня, завтра будут определять облик образования в регионе», — подчеркнула Гребцова.

Программа включала практические сессии по четырем направлениям: «Нейросети в работе управления образования: от рутины к результату», «Цифровая воспитательная среда», «Управление неустойчивостью» и «Управление командой в эпоху турбулентности и постоянных изменений».

За день участники отработали инструменты работы с большими данными для принятия управленческих решений, познакомились с подходами к формированию цифровой воспитательной среды и получили инструменты управления неустойчивостью.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.