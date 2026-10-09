В Наро-Фоминском перинатальном центре женщина стала мамой в восьмой раз

Дарина впервые рожала в Наро-Фоминском перинатальном центре. По ее словам, пребывание в учреждении оставило теплые впечатления. Многодетная мама поблагодарила команду за внимание и поддержку.

«Здесь чувствуется, что каждая мама — не «очередная пациентка», а человек, которому искренне хотят помочь. Отдельно хочу поблагодарить команду за чуткость, спокойствие и готовность ответить на любой вопрос — даже когда роды уже восьмые, поддержка все равно важна», — поделилась Дарина.

В семье есть традиция называть всех дочерей именами на букву А. Новорожденная Анечка продолжила эту традицию.

Сотрудники центра поздравили Дарину с рождением дочери и поблагодарили за доверие. Специалисты учреждения готовы поддерживать будущих родителей на всех этапах пути к материнству.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.