Жителям Подмосковья напомнили о своевременной оплате ЖКУ

Своевременная оплата выгодна для жителей и важна для стабильной работы коммунальных служб. Долги ведут к удорожанию счетов и дополнительным расходам. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Как просрочка увеличивает платежи

Срок оплаты коммунальных услуг — не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Начиная с 31 дня просрочки платежа начисляются пени — за каждый день просрочки в процентах от суммы платежа. В первые три месяца это 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91 дня просрочки — 1/130 ставки. До 1 января 2027 года применяется минимальная ставка 9,5%.

Приостановка льгот и субсидий

Данные об оплате МосОблЕИРЦ передает в органы соцзащиты. При наличии задолженности выплаты компенсаций могут быть приостановлены.

Ограничение коммунальных услуг

При задолженности свыше двух месяцев поставщик вправе ограничить или приостановить предоставление услуг. Расходы на повторное подключение несет потребитель.

Взыскание через суд

При взыскании через суд, сумма к оплате увеличивается за счет госпошлины и исполнительского сбора. После вынесения судебного решения возможны блокировка счетов, запрет на выезд за границу, изъятие ценного имущества, автомобиля.

Как проверить долги

Узнать баланс и сумму задолженности можно в чате на сайте мособлеирц.рф, в личном кабинете и приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Проверить, возбуждено ли исполнительное производство, можно на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуг.

Как платить без потерь

На сайте МосОблЕИРЦ есть навигатор «Платежи без потерь». Он поможет разобраться, как возникает долг, как оплачивать ЖКУ при банкротстве, во сколько реально обходится просрочка платежа.

Здесь можно моментально рассчитать пени и оплатить счет без комиссии через СБП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.