В Долгопрудном построят завод по переработке чеснока за 105 млн руб

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор ООО «Пищевой Промышленный Кластер» Илья Михальчук подписали соглашение о намерениях построить в Долгопрудном предприятие по переработке чеснока. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект подписали на 28-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026». Производственную площадку по глубокой переработке чеснока разместят в Долгопрудном. Объем инвестиций составит 105 млн рублей.

После выхода на проектную мощность предприятие планирует ежегодно выпускать 90 тонн переработанного чеснока, 9 тонн чесночных гранул, 150 тонн специализированных специй и 3 тонны черного ферментированного чеснока. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2027 года.

Компания «Пищевой Промышленный Кластер» представляет бренд «Фермерский чеснок», который работает в сегменте производства сушеного чеснока с 2017 года. Компания использует отечественное сырье — российский сорт озимого чеснока «Добрыня», выращиваемый на собственной ферме и в партнерских хозяйствах.

Продукция компании представлена на кулинарных заводах и предприятиях глубокой переработки, а также в ведущих федеральных торговых сетях.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.