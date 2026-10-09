В Подмосковье почти половина рожениц выбрали партнерские роды

Партнерские роды с начала 2026 года выбрали 42,5% рожениц Московской области. Услуга предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области женщины могут бесплатно воспользоваться услугой партнерских родов. Для этого необходимо заранее подать заявление в родильный дом или перинатальный центр. Партнер должен предоставить результаты обследования, подтверждающие, что он здоров.

«В регионе роженицам доступны различные виды родов: мягкие, вертикальные, партнерские, а также в сопровождении доулы. Особой популярностью пользуются партнерские роды — многим женщинам важно чувствовать, что рядом есть близкий человек. С начала этого года в Московской области 42,5% женщин выбрали партнерские роды», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Дополнительная информация о системе родовспоможения региона размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

В регионе также работает единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.