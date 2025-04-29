Участники BF 2025 назвали Cifra Markets удобным для россиян криптосервисом

В Москве состоялся международный форум Blockchain Forum 2025, посвященный криптовалютам, блокчейну и майнингу. На мероприятии назвали платформу Cifra Markets удобным для россиян криптосервисом, сообщает РБК .

В форуме приняли участие более 15 тыс. человек из 100 стран, в том числе представители Госдумы, Минфина, гигантов криптоиндустрии и крупных российских банков.

Исполнительный директор Cifra Markers Алексей Короленко отметил, что инфраструктура компании работает в юрисдикции с госуправлением. Это позволяет проводить операции в соответствии с законом.

Короленко подчеркнул, что Cifra Markets — это альтернатива зарубежным банкам, где в условиях санкционного режима могут быть заморожены активы. Также платформа особое внимание уделяет безопасности обмена.

К утру 28 апреля стоимость криптовалюты Monero (XMR) выросла более чем на 45% и достигла 350 долларов, что стало максимумом с мая 2021 года. Суточный объем торгов превысил 300 млн долларов, что в шесть раз больше среднего уровня за предыдущую неделю.