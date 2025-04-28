Криптовалюта самого используемого анонимного блокчейн-проекта взлетела на 45%

К утру 28 апреля стоимость криптовалюты Monero (XMR) выросла более чем на 45% и достигла 350 долларов, что стало максимумом с мая 2021 года. Суточный объем торгов превысил 300 млн долларов, что в шесть раз больше среднего уровня за предыдущую неделю, сообщает РБК .

Так, к 16:30 по московскому времени стоимость XMR опустилась до 270 долларов. По данным Coingecko, это на 17% выше, чем за последние 24 часа. В январе 2018 года XMR достиг исторического максимума в более чем 540 долларов.

Monero — крупнейшая и самая популярная криптовалюта по капитализации, обеспечивающая анонимность транзакций. Из-за высокого уровня конфиденциальности XMR регуляторы вводят ограничения на ее использование. В результате крупные биржи, такие как Binance, OKX и Bybit, отказались от листинга Monero.

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