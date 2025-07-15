Полевые цветы и живые растения: на ВДНХ открыли арт-объект «Главный букет страны»

На главной аллее ВДНХ установили композицию из полевых цветов и живых растений

Арт-объект «Главный букет страны» появился на главной аллее ВДНХ в Москве. Композиция из экологичных материалов включает вазу с букетом полевых цветов и окружена клумбой из живых растений, сообщает «Царьград» .

На главной аллее ВДНХ установили новый арт-объект. В центре композиции находится ваза с букетом полевых цветов, собранных из разных регионов России. Для создания объекта художники использовали экологически безопасные материалы, а каждый лепесток расписан вручную. Ваза выполнена в витражной технике.

Вокруг вазы разбита клумба, на которой высажено около 300 видов живых цветов. Вечерами композиция подсвечивается, а вокруг букета включают около 70 светящихся сфер, создавая ландшафтное световое шоу.

Рядом с арт-объектом установлены реплики исторических скамеек ВДНХ образца 1939 года. Это позволяет посетителям отдыхать, любоваться композицией и наслаждаться ароматом цветущей клумбы.