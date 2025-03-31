Убыток третьего по величине в мире производителя стали составил 1 млрд долларов

Третий по величине в мире производитель стали — Angang Steel из Китая — зафиксировал убыток в 1 млрд долларов по результатам 2024 года. Этот результат в два раза хуже, чем тот, который был в 2023 году, сообщает «Коммерсант» .

Компания Angang Steel столкнулась с непростыми экономическими условиями в Китае, а также с падением потребительского сектора. В результате чистый убыток предприятия в 2024 году составил 7,12 млрд юаней (981 млн долларов).

Сталелитейная промышленность в Китае в целом столкнулась с ухудшением рыночных условий. В стране был маленький спрос на сталь в прошлом году.

Из-за этого у производителей появилось еще больше долговых обязательств. Кроме того, количество сталелитейных компаний, которые понесли убытки, оказалось рекордным в 2024 году.

Ранее стало известно, что автомобили из Китая были признаны неликвидными для дилеров и лизинговых компаний. Это произошло из-за снижения цен на китайские машины BAIC и Kaiyi, спрос на которые маленький.