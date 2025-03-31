Автомобили из Китая стали неликвидными для дилеров и лизинговых компаний

Тюменские дилеры и лизингодатели вынуждены нести расходы из-за снижения цен на китайские автомобили BAIC и Kaiyi. По словам экспертов, ситуация противоречит бизнес-модели лизинговой отрасли, сообщает РБК .

Коммерческий директор тюменской госкомпании «ТАЛК лизинг» Владимир Яровенко рассказал, что сегодня стало намного сложнее продать изъятое имущество, чтоб покрыть затраты лизинговой компании. Из-за большого объема стоков на рынке сложилась уникальная ситуация — предметы лизинга стали падать в цене.

«Всегда предполагалось, что, если даже клиент выйдет на просрочку, лизинговая компания сможет покрыть свои убытки за счет стоимости предмета лизинга, которая как правило не снижалась, а росла», — отметил директор.

Коммерческий директор «Базис Моторс» Николай Степанов рассказал, что год назад дилеры заполнили склады автомобилями BAIC и Kaiyi, стоимость которых 2 млн рублей. Однако спроса нет, так как импортер не вкладывает средства в развитие бренда. Через время эти же автомобили начинают привозить по 1 млн рублей, при этом склады остаются забиты.

«А что делать с теми, которые мы приобрели за 2 млн рублей? Это демпинг», — заявил эксперт.

Ранее в России внесли изменения в реестр транспортных средств, подлежащих повышенному налогообложению. Обновленный документ теперь включает 555 моделей, рыночная стоимость которых превышает 10 млн рублей, что на 38 позиций больше по сравнению с предыдущим годом. Теперь в этот документ входит и китайский автопром.